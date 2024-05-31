Китайские авиакомпании привлекают российских туристов ценами

Китайские авиаперевозчики продают относительно недорогие авиабилеты из российской столицы во Вьетнам на вылеты в первом летнем месяце.

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Например, 18 июня предлагается отправиться из Москвы в Хошимин рейсом China Southern Airlines со стыковкой в Шэньчжэне, обратно – в субботу, 29 июня. Стоимость места экономкласса, включая перевозку багажа, – 43,7 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 31 мая. – Ред.).

Туристам надо иметь в виду, что на пути туда предполагается пересадка продолжительностью 22 часа. Можно воспользоваться безвизовым транзитом (в аэропорту Шэньчжэня он предусмотрен на период до 144 часов), забронировать гостиницу для ночлега в городе.

За ту же сумму, 43,7 тыс. руб., предлагается отправиться из Москвы в Хошимин также с 18 по 28 июня, с 18 июня по 1 июля или же на неделю – с 20 по 28 июня.

Прямые рейсы «Аэрофлота» Москва – Хошимин занимают примерно 10 часов в каждую сторону, но стоят 73,1 тыс. руб. плюс 13,7 тыс. руб. за перевозку чемодана. Получается вдвое дороже стыковочного перелета China Southern.

Другой авиаперевозчик из КНР, Air China, предлагает выгодные по цене авиабилеты Москва – Ханой с пересадкой в Пекине, за 43,5 тыс. руб., включая багаж на вылеты с 19 по 30 июня.

Напомним, прямые рейсы из российской столицы в Ханой еще накануне Нового года собиралась поставить авиакомпания Vietnam Airlines. Полеты предполагалось начать в конце января, но эти планы до сих пор так и не реализованы.