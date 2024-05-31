Туристам напомнили, как отличить рейсы AnadoluJet от Turkish Airlines

Туристы возмутились, когда узнали, что рейсы Turkish Airlines из Москвы в Анталью выполняет дочерняя авиакомпания турецкого флагмана.

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Они забронировали тур в Турцию с перелетом Turkish Airlines, доплатив за выбор рейса.

«По факту полет состоялся на AnadoluJet, а в билетах указана Turkish Airlines, рейс TK 3959. Туристы недовольны: борт старый, мониторов нет, расстояния между креслами небольшие, вместо горячего питания дали всего лишь булочку и воду», – рассказала редакции подписчица, руководитель одного из турагентств.

Туроператор ответил, что все чартерные рейсы с кодом TK в пакетных турах в этом сезоне выполняет дочерняя авиакомпания «Турецких авиалиний».

Действительно, как сообщал TourDom.ru, чартерные рейсы с кодами TK 39ХХ принадлежат AnadoluJet: перевозчик отправляет туристов из Москвы в Анталью из аэропорта Внуково на Boeing 737-800.

Впрочем, у туристов есть и альтернатива. Можно выбрать тур из Москвы на регулярных рейсах Turkish Airlines, это вылеты с кодами TK 211/212 и TK 4001/4002. Авиакомпания выполняет их на аэробусах А320 также из Внуково. На некоторых самолетах есть салон бизнес-класса.

Ранее редакция писала о различиях в обслуживании Turkish Airlines и AnadoluJet. На лайнерах бюджетного перевозчика пассажирам предлагают только сэндвичи и напитки, а спинки кресел не откидываются. Есть разница и в нормах провоза багажа. Клиенты «Турецких авиалиний» могут бесплатно провезти 30 кг, а пассажиры его «дочки» – максимум 20.

Юристы напоминают, что название авиакомпании не является существенным условием договора, если оно не прописано в нем. Задача туроператора – обеспечить перевозку туриста из пункта А в пункт Б.