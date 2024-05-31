Грузия отложила до 2026 года введение обязательной медстраховки для туристов

Национальная администрация туризма Минэкономики Грузии приняла решение отложить до 1 января 2026 года введение обязательной медицинской страховки для приезжающих в страну туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Да, действительно, ввод обязательной страховки для туристов был отложен до 1 января 2026 года. Обязательная страховка должна была быть задействована 1 июня 2024 года", - сказала сотрудница пресс-службы.

В администрации туризма не сообщили, что стало причиной переноса сроков. Вместе с тем, как пишут местные СМИ, власти не успели договориться со страховыми компаниями о стоимости страхового полиса и других технических деталях.

Национальная служба статистики Грузии ранее сообщала, что с января по март текущего года в республику было совершено 1,3 млн поездок из-за рубежа, что на 7,6% превышает показатель прошлого года. Наибольшее число раз Грузию в первом квартале 2024 года посещали из Турции - 254 577 раз. Это составляет 19,5% общего числа зарубежных визитов в страну и превышает на 17,6% показатели прошлого года.

Россия на втором месте - в первом квартале из РФ зафиксировано 215 468 визитов (16,5% общего числа), что на 16,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. После Турции и России по числу посещений идут Армения, Азербайджан и Израиль. 81,4% визитов носили туристический характер.