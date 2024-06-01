Названо самое популярное у россиян направление для путешествий летом

На первом месте по-прежнему располагается Турция.

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«По прогнозам Ассоциации туроператоров России, за три летних месяца с целями туризма и отдыха наши соотечественники совершат около 5,6 млн поездок в зарубежные страны. Это на 16,6% больше, чем летом 2023 года», — отметил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

По данным ассоциации на конец мая, прирост продаж туров в Турцию на лето у крупнейших туроператоров составил от 34% до 200% год к году.