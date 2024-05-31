Туристка вернулась из Египта с гепатитом

28-летняя Оливия отдыхала со своим 31-летним женихом в Хургаде по системе «все включено» в сентябре прошлого года, но информация в СМИ появилась только сейчас. Об инциденте сообщили Daily Mail. За тур они заплатили 1400 фунтов стерлингов (около 160 тыс. руб).

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По словам девушки, на курорте были очень серьезные проблемы с гигиеной. Она часто встречала на территории отеля птиц. Кроме того, еду на шведском столе не убирали – свежеприготовленную пищу якобы складывали в противни к старой, которая пролежала несколько часов. Название места отдыха туристы не сообщили.

Через неделю такого отпуска пара почувствовала себя плохо. Мужчину по дороге домой рвало, а женщина из-за тошноты и диареи не могла ни есть, ни пить. В результате оба путешественника легли в больницу.

Оливия попала в реанимацию из-за проблем с печенью и почками. Врачи обнаружили у нее гепатит А – болезнь, которая передается через испражнения инфицированного человека. Доктора предполагают, что девушка могла заразиться им в отеле.

На курортах Египта россияне отдыхают регулярно. Роспотребнадзор не сообщал об опасностях заражения гепатитом на курортах страны. Обычно туристы заболевают чем-нибудь другим, а ведомство оперативно принимает меры.

Например, в прошлом году TourDom.ru сообщал о болезни, слухи о которой распространялись в российских СМИ, – среди ее симптомов были признаки гастроэнтерита, к которым относятся тошнота и рвота. Из-за этого Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах, прибывающих из Египта, в целях профилактики.

В тот же период у одного из детей после отдыха на курорте обнаружили лихорадку денге. В год в российские больницы обращается 50–60 человек, которые заразились во время отпуска. Это заболевание распространено в странах с влажным климатом, таких как Таиланд или Вьетнам. В Египте оно встречается реже, по данным Роспотребнадзора, он не входит даже в топ-5 мест, откуда россияне привозят лихорадку денге.