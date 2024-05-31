Цены на туры в некоторые популярные 5* отели Турции снизились на 15%

Туры в некоторые популярные 5* отели Белека можно забронировать на следующие выходные на 10–15% дешевле, чем месяц назад. По просьбам подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» выяснили, в какую сумму обойдется недельный отдых для двоих взрослых с вылетом из Москвы в начале июня.

По данным агрегаторов, на 16% снизились прайсы на недельный тур с проживанием в Susesi Luxury Resort. В начале мая турпакет с вылетом 7 июня можно было забронировать за 325 тыс. руб., сейчас он доступен за 292 тыс.

Примеры снижения тарифов есть и в сегменте отелей высокого уровня в Белеке. В частности, на 12% стал доступнее Maxx Royal Belek Golf Resort: тур, который месяц назад стоил 604 тыс. руб. на двоих, сейчас можно заказать за 533 тыс.

В то же время в других востребованных гостиницах Белека стоимость отдыха не изменилась или даже стала выше. На том же уровне – 582 тыс. руб. на двоих – осталась цена недельного тура в Regnum Carya с отправлением из Москвы 7 июня. Практически столько же тур стоил и в конце февраля.

Неделя отдыха в Kaya Belek при заказе в апреле обошлась бы в 309 тыс. руб. (вылет из Москвы 7 июня), сейчас такой же тур можно приобрести за 295 тыс. руб.

Тарифы могут и незначительно вырасти. Например, турпакет на 8 дней (7 ночей) с размещением в Bellis Deluxe Hotel с заездом 9 июня в середине февраля стоил 277 тыс. руб., сейчас такой вариант можно забронировать за 290 тыс.

Тур на неделю в Rixos Premium Belek с вылетом из Москвы 9 июня за 3 недели стал дороже на 5%: 12 мая он предлагался за 489 тыс. руб., сейчас – за 517.

В целом специалисты не замечают тенденции на снижение цен по Турции. «Возможны точечные корректировки по определенным отелям, но сказать о массовости не можем, – отметили в туроператоре Anex. – Появление спецпредложений зависит от загрузки гостиницы и необходимости давать СПО. Но о каком-то конкретном периоде речь не идет».