Российский блогер рассказал, чем заменяют туалетную бумагу и душ в Таджикистане

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и назвал заменяющую местным туалетную бумагу и душ вещь. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Во время путешествия по Памирскому тракту дело до заменителя туалетной бумаги и душа не доходило: санузлы и в гостинице, и в гостевых домах, и в кафе, где мы питались, были вполне цивилизованными и совершенно привычными», — отметил автор публикации.

Однако, по словам россиянина, чем дальше туристы находятся от столицы, тем все меньше становится цивилизации. Более того, многие бытовые моменты возвращаются в прошлое, какими они были много десятилетий назад. В частности, это касается туалетов и ванных.

«Ведь ни канализации, ни горячего водоснабжения в таких местах нет, — пояснил блогер. — Как нет и супермаркетов, где можно закупиться туалетной бумагой. (…) И здесь на помощь приходит кумган, который заменяет и туалетную бумагу, и душ с ванной».

Такой кувшин с водой есть в каждом таджикском доме и даже в некоторых кафе и ресторанах.

«Виды и формы могут быть разными, но назначение кумгана всегда одна — сосуд для умывания и полноценного мытья», — добавил путешественник.

Ранее другой российский путешественник побывал в столовой в горах Таджикистана и рассказал, что «наелся от пуза». Мужчина описал обед в заведении на берегу реки Зарафшан словами «настоящее таджикское гостеприимство».