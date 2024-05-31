Марокко-2024: что надо знать туристу

Марокко для россиян – безвизовый отдых на пляжах Атлантического океана и Средиземного моря, экскурсионные программы и прямой перелет в Касабланку из Москвы.

Редакция уточнила правила поездки с детьми, цены на удобные рейсы и стоимость турпакетов.

Безвизовое королевство Марокко

Для отдыха в Марокко виза россиянам не нужна для пребывания до 90 дней. При пересечении границы все туристы должны предъявить загранпаспорт, действительный от 6 месяцев после предполагаемого отъезда.

На погранконтроле могут поинтересоваться бронью в отеле или туристическим ваучером, наличием обратного билета. Авиакомпании иногда отказывают в посадке на борт без подтверждения вылета из королевства. Медицинская страховка не является обязательной, но ее лучше приобрести – обращение за медпомощью платное.

Правила въезда в Марокко для туристов с детьми предусматривают нотариально заверенное разрешение от второго родителя, если ребенок едет только с одним. Также рекомендуют взять в дорогу свидетельство о рождении ребенка с переводом на французский или английский язык, заверенным нотариусом. По отзывам в чатах, проверка документов на границе происходит выборочно.

Авиабилеты в Касабланку и Агадир

Дешевые авиабилеты в Марокко лучше искать, сравнивая несколько предложений.

Единственный прямой перелет – у авиаперевозчика Royal Air Maroc на линии Домодедово – Касабланка. В частности, билеты round trip на 16–30 июня были от 109,5 тыс. руб. с багажом. В воздухе – по 6,25 часа.

На эти же даты улететь на рейсах Pegasus Airlines из Внуково до Касабланки с пересадкой в Стамбуле предлагали за 94 тыс. руб. с багажом. Туда дорога занимает 21 часа, и целый день можно провести в столице Турции, на возвращение предусмотрено 12 часов.

Если перенести отъезд на 14 июня с возвращением 30-го числа, то цена билетов на Royal Air Maroc оказалась от 101,3 тыс. руб., а у Pegasus Airlines – 68,9 тыс. руб. Стоимость билетов также отличается в зависимости от дат и по другим маршрутам.

На линии Москва – Агадир перевозку выполняет, к примеру, Royal Air Maroc со стыковкой в Касабланке. С отправлением 14 июня и обратным вылетом 29 июня стоимость одного кресла в системе бронирования была от 86,7 тыс. руб. с багажом. Плановое время в пути – 11,5 часа туда и на 2 часа быстрее дорога домой. На те же самые рейсы, но с вылетом 16 июня и назад 30-го числа билеты были по цене 110,4 тыс. руб.

UnionPay в Марокко

В стране расплачиваются марокканскими дирхамами. Для безналичной оплаты российские туристы использовали в Марокко карты UnionPay Газпромбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Примсоцбанка и Россельхозбанка. Принимали их во многих местах, но не повсеместно.

Про Касабланку известно, что картой «Даймонд» от ГПБ рассчитывались в гипермаркете Marjane и супермаркете Carrefour, некоторых ресторанах. В Агадире, Марракеше и других туристических городах платили картой Россельхозбанка в отелях, кафе, магазинах.

Наличные дирхамы с карт UnionPay успешно получали в АТМ Bank of Africa, а на сайте китайской платежной системы напоминают о такой возможности в банкоматах Attijariwafa Bank. Туристы советуют убедиться в приложении своего банка, что нет ограничения на снятие в странах Африки.

В конце мая в обменнике аэропорта Касабланки за 100 долларов выдали 968 дирхамов, а в городе был курс 967 дирхамов при официальной котировке 1:9,93. Никаких дополнительных комиссий не было.

В некоторых обменниках у туристов отказывались брать долларовые купюры до 2006 года, а в других принимали без проблем. Кстати, местные дензнаки обменять на те же доллары возможно лишь при предъявлении квитанции о первоначальной операции.

Ранее «ТурДом» писал, что авиакомпания Royal Air Maroc добавила пятый рейс в неделю из Москвы в Касабланку, а компания «АРТ-ТУР» предложила отдых в Марокко по турпакетам. Стоимость недельного тура на двоих в начале июня от 528 тыс. руб. в отеле 5* с завтраками и перелетом в Касабланку.