Россиян предупредили об угрожающей вылету из страны ошибке в загранпаспорте

Россиян могут не выпустить из страны из-за неправильной транслитерации имени на латиницу в паспорте, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Чтобы этого избежать, он рекомендовал уточнять правила транслитерации во время выдачи загранпаспорта.

«Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно сверить написание имени и фамилии в общегражданском паспорте с транслитерацией на латиницу. Бывают единичные случаи, когда из-за ошибок людей не выпускает пограничная служба, — сказал Барзыкин. — Если у самого человека не хватает квалификации для проверки, правила можно уточнить в турфирме или у тех, кто выдает паспорта».

По словам эксперта, существуют единые и достаточно жесткие правила перевода имен на латинскую раскладку. Их несоблюдение грозит изъятием документа.

«Зачастую правила транслитерации меняются, это тоже надо учитывать. Лучше всего обращаться за разъяснениями в МФЦ, где вам выдали загранпаспорт», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российский турист лишился отпуска за границей из-за ошибки в проездном документе. Мужчину не выпустили из страны, а его загранпаспорт изъяли из-за неверного написания буквы «И» на латинице — ее перевели как IA.