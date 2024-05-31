Краснокнижные черепахи лишили туристов ночных купаний на курортах Турции

На популярных курортах Турции запретили ночные купания из-за размножения краснокнижных черепах-логгерхедов.

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Запрет введен в самых популярных курортных городах: Анталии, Мерсине, Мугле, Адане и Хатае. Теперь вход на два десятка пляжей в них закрыт с восьми вечера до восьми утра с мая по сентябрь.

Нарушившим запрет грозит штраф в размере 12 тысяч долларов, что эквивалентно сумме свыше одного миллиона рублей. Причиной введения таких мер стал период размножения редких черепах-логгерхедов.

Именно в начале июля вылупившиеся из яиц черепашата стремятся добраться до воды. Для взрослых черепах весом более 150 килограммов это не проблема, а вот крошечных особей на каждом шагу подстерегает опасность в виде хищников и людей.

Чтобы открыть черепашкам дорогу к морю и не мутить воду, власти Турции и были вынуждены ввести ограничения на купания. Нельзя жечь костры на берегу, разбивать лагеря, подъезжать к пляжу на автомобилях.

Контролировать соблюдение запрета будут видеокамеры, установленные в прибрежных зонах. Ситуацию прокомментировал биолог, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.

«Рекреационная деятельность довольно часто оказывает негативное влияние на природу. И тогда наш приятный отдых может обернуться бедой для отдельных видов или для экосистемы в целом. А мы этого и не заметим. Шум, свет, перемещения людей и транспорта в критически важных зонах могут оказывать беспокоящее действие на размножающихся животных, молодое потомство, создавать преграды для миграции или ухудшать качество среды. Все это негативно сказывается на растениях в период цветения, плодоношения или прорастания, крупных и мелких животных во время размножения и выращивания потомства. Поэтому во многих странах принимаются решения об ограничении тех или иных видов человеческой деятельности в определенный период», - рассказал биолог ИА RuNews24.

Логгерхед — вид морских черепах. Еще их называют «головастые морские черепахи». Взрослая черепаха достигает длины в 70–95 см и массы от 80 до 200 кг. Цвет обычно коричневый, красновато-коричневый или оливковый.

Кормовая база – моллюски, ракообразные, рыба, медузы, губки. Предпочитает теплые воды, однако были зарегистрированы находки логгерхеда в Баренцевом море около Мурманска, на Дальнем Востоке в заливе Петра Великого и в Керченском проливе Чёрного моря.

Вид очень пострадал от деятельности человека и занесён в Красную книгу как уязвимый. Является официальной государственной рептилией американского штата Южная Каролина.