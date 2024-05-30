Цена 38 рублей: турист рассказал о стоимости алкоголя в Северной Корее

Российский блогер под ником TravelManiac опубликовал пост, в котором рассказал о стоимости алкогольных напитков в Северной Корее. Своими наблюдениями путешественник поделился на «Дзене».

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Самым доступным спиртным стала корейская водка — соджу. Ее средняя стоимость составляет 38 рублей за пол литра.

— В ней 37,5 градуса, делают ее из риса, распределяют в составе продуктовых пайков в дополнение к зарплате, продают в максимально дешевой пластиковой таре, — пояснил блогер.

Турист также рассказал, что водка на желудях обойдется в 100—150 рублей. При этом стоимость традиционной для россиян водки может превышать тысячу, а виски достигать ценника в пять тысяч рублей. А прайс на пиво Haineken и Franzichaner варьируется от 200 до 390 рублей за бутылку, следует из публикации.

Прежде чем планировать поездку в Северную Корею, стоит учесть, что это практически закрытое государство. В него можно попасть в составе туристических групп или по приглашению. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он уточнил, что иностранцев всегда сопровождают подготовленные люди — экскурсоводы, а иногда — специальная охрана.