Туристов в Турции выселяют из отеля за громкую музыку

Турагент поделился с порталом TourDom.ru неприятной историей, случившейся с его туристами на отдыхе в Турции.

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Три девушки забронировали номер в отеле 5* Бодрума. Вчера вечером, в день приезда одна из подруг пошла прогуляться по территории гостиницы, а две другие остались в комнате. Чтобы скрасить времяпрепровождение, они слушали музыку.

А сегодня утром туристок пригласили на ресепшен и объявили: их выселяют из отеля из-за якобы жалоб на шум, поступивших от соседей. Никаких документальных подтверждений, по их словам, не предъявили, имен отдыхающих, от которых были претензии, не назвали.

«При заселении нас не ознакомили с правилами проживания, замечаний в вечер, когда случился инцидент, не делали», – рассказала одна из девушек. «Меня в то время даже не было в номере, однако выехать из отеля потребовали от всех нас троих», – возмущается Светлана.

Отельный гид, представитель туроператора, предлагает туристкам переселиться в другую гостиницу. Но альтернатива им не нравится – это гораздо более скромный вариант, явно не соответствующий по качеству изначально забронированному.

Как поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, отель вправе принимать меры для обеспечения спокойного отдыха своих постояльцев, но претензии к гостям, подозреваемым в нарушениях, должны быть обоснованы. Ответственность перед туристами, которых выселяют без должных доказательств вины, несет туроператор, так как именно он является исполнителем по договору на туруслуги и в одностороннем порядке меняет его условия. Клиенты могут отказаться от предложенных альтернатив, если они не устраивают, самостоятельно приобрести новое проживание, а затем требовать компенсации понесенных убытков. Туроператор обязан вернуть деньги, оплаченные туристами за выбранную гостиницу, даже если она окажется дороже изначально забронированной. Единственное условие – альтернативный отель должен быть сопоставим по качеству и условиям размещения. Другой вариант – согласиться переселиться в предложенную гостиницу, документально зафиксировать (например, на фото или видео) ее несоответствие уровню и звездности, а после возвращения с отдыха подать претензию на соразмерное уменьшение стоимости тура.