Джодхпур: история синего города в Индии

Джодхпур, известный как "Синий город" Индии, является одним из самых ярких и очаровательных мест в штате Раджастхан. Город, утопающий в небесных оттенках, привлекает туристов. Подробнее о нем расскажет "Рамблер".

© dreamstime.com

История Джодхпура

Джодхпур был основан в 1459 году Рао Джодха, правителем династии Ратхор. Город быстро стал столицей королевства Марвар, известного своим богатством и стратегическим положением на торговых путях. Джодхпур играл важную роль в политике и торговле региона благодаря своему расположению на краю пустыни Тар.

Главной достопримечательностью города является крепость Мехрангарх, которая возвышается над городом и раньше служила резиденцией правителей Марвара. Ее строительство началось вскоре после основания города и продолжалось несколько столетий, что позволило создать мощное и впечатляющее сооружение с множеством дворцов, храмов и дворов.

Почему Джодхпур стал синим

Одним из самых узнаваемых аспектов Джодхпура является его ярко-синий цвет. Существует несколько теорий о том, почему город окрашен в синий цвет.

Брахманская традиция: одна из наиболее распространенных теорий связывает синий цвет с кастой брахманов. Считалось, что окраска домов в синий цвет принадлежит брахманам, высшей касте, занимающейся духовными и религиозными делами. Синий цвет, символизирующий чистоту и мир, также служил для идентификации их домов.

одна из наиболее распространенных теорий связывает синий цвет с кастой брахманов. Считалось, что окраска домов в синий цвет принадлежит брахманам, высшей касте, занимающейся духовными и религиозными делами. Синий цвет, символизирующий чистоту и мир, также служил для идентификации их домов. Практическая функция: синий цвет помогает сохранять прохладу в жарком климате пустыни Тар. Краска, содержащая медный купорос, также обладает антисептическими свойствами, что помогало защищать дома от термитов и других вредителей.

Дхармсала: тибетское прибежище в Индии

Достопримечательности Джодхпура

Помимо крепости Мехрангарх, Джодхпур предлагает множество других интересных мест для посещения:

Умайд Бхаван: один из крупнейших частных дворцов в мире, построенный в первой половине XX века, ныне частично функционирующий как роскошный отель.

один из крупнейших частных дворцов в мире, построенный в первой половине XX века, ныне частично функционирующий как роскошный отель. Джасвант Тхада: беломраморный мемориал, построенный в память о махарадже Джасванте Сингхе II.

беломраморный мемориал, построенный в память о махарадже Джасванте Сингхе II. Сардарский рынок: оживленный рынок, где можно приобрести местные товары, специи, текстиль и сувениры.

Советы путешественникам

Чтобы добраться до Джодхпура, можно воспользоваться авиарейсами до местного аэропорта, поездом или автобусом из других крупных городов Индии. В городе легко передвигаться на такси, рикшах и пешком.

Лето в Джодхпуре может быть очень жарким, поэтому лучшее время для посещения — с октября по март, когда погода более прохладная и комфортная. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор и воду.

Ранее мы писали, почему женщины в Индии отказываются пить воду.