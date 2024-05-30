В Турции заявили о конце «праздника средних цен» на отдых

Турецкие эксперты в области туризма обеспокоены наметившейся тенденцией к «вымыванию» среднего ценового сегмента в предложениях гостиниц.

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«Еще несколько лет назад на наших курортах можно было забронировать номера на любой кошелек. А сейчас – либо самые бюджетные, либо очень дорогие варианты. Праздник средних цен закончился», – делится наблюдениями один из специалистов в издании turizmguncel.com. «Отельеры повышают тарифы, руководствуясь логикой “мы все равно будем сыты”. Однако конец 2024 года не окажется для них благополучным. Если туристы начнут отказываться от отдыха в Турции и в сфере туризма произойдет кризис, пострадают сотни секторов нашей экономики», – предрекает он.

Автор приводит примеры «неадекватных», по его мнению, расценок, когда неделя на турецком курорте обходится туристам в большие суммы, чем в премиальных гостиничных комплексах Дубая (ОАЭ).

Тренд к заметному удорожанию отдыха в Турции наметился еще в прошлом году. Это связано и с увеличением расценок отелями, и с ростом цен на авиаперевозки. Туры становятся менее доступными людям со средними доходами, что, кстати, учитывают и туроператоры. Даже крупные туроператорские компании, ориентирующиеся на массовый туризм, стали усиливать свои подразделения, специализирующиеся на премиальном турпродукте. Некоторые заказывают для платежеспособных туристов чартерные программы в Турцию на лайнерах, где все места бизнес-класса, чтобы и комфорт перелета соответствовал высокому уровню забронированного отеля.

Тем не менее говорить об отсутствии на рынке предложений средней ценовой категории пока, пожалуй, тоже преждевременно. Мы запросили у сетей турагентств данные о топ-10 турецких отелей, туры в которые на летний сезон – 2024 туристы бронируют наиболее активно. В «Слетать.ру» дали такой список: Justiniano Club Alanya 4* (Аланья), Lonicera World 4* (Аланья), Selectum Family Resort Side 5* (Сиде), Throne Beach Resort & SPA 5* (Сиде), Justiniano Club Park Conti 5* (Аланья), Club Sun Heaven Family & SPA 5* (Аланья), Port Nature Luxury Resort Hotel & SPA 5* (Белек), Armas Kaplan Paradise 5* (Кемер), Selectum Family Comfort Side 5* (Сиде), Dobedan World Palace Kemer 5* (Кемер). В сети Level.Travel также включили в перечень самых востребованных Elijah Hotel 3*, Club Hotel Sera 5* (Анталья), Armas Gul Beach Hotel 5* (Кемер), A Good Life Utopia Family Resort 5* (Аланья), Selcukhan Hotel 4* (Кемер), Kremlin Palace 5* (Анталья), Club Wasa Holiday Village 4* (Аланья). Как видим, в списках восемь гостиниц, стоимость недельных туров в которые, например на вылеты из Москвы 13 июля, укладывается в ценовой диапазон 150–200 тыс. руб. за двоих. А для поездки еще в две достаточно бюджета от 100 до 150 тыс. руб. Таким образом, предложения, ориентированные на туристов среднего достатка, есть. Другое дело, что в популярных гостиницах сейчас можно найти свободные места не на все летние даты.

Ранее мы писали, что некоторые отели 5* на турецких курортах снизили цены на 15–25%.