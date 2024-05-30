Туроператор заявил о возросшем интересе российских туристов к Туркмении

Число заявок российских туристов на посещение Туркмении выросло примерно на 50% по сравнению с допандемийным уровнем. Об этом ТАСС сообщил директор крупной туркменской туристической компании "Багтыяр Достлар" Руслан Садыков.

"Если сравнивать с допандемийным уровнем, число заявок от российских туристов сейчас выросло примерно на 50%. Для россиян это очень хорошее направление, по-моему мнению. Первое, что в туризме важно - это авиасообщение, оно у нас есть. Менталитет похожий, свободно можно общаться на русском языке, сезон у нас открывается намного раньше, чем в России, и заканчивается намного позже", - рассказал он.

Садыков отметил, что в среднем отдых в Туркмении обойдется в $600-700 в неделю - в эту стоимость входит проживание, питание, визовая поддержка, экскурсии (перелет и визу туристы оплачивают самостоятельно).

"Мы помогаем в получении визы, период ее оформления 10 рабочих дней. Предварительно, мы, когда общаемся с клиентом, предлагаем несколько турпакетов, в зависимости от ситуации и предпочтений клиента", - пояснил собеседник.

По данным Садыкова, всего в стране 130 туристических компаний. Его фирма входит в тройку по числу принимаемых иностранных туристов. В настоящее время, продолжил он, туризм в республике развивается благодаря утвержденной президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым программе развития международного сотрудничества в туристической отрасли на 2024-2025 годы.