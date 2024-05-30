ВСК составил рейтинг регионов, где российских туристов ждут проблемы этим летом

Самый "опасным" периодом для летнего отдыха, по данным Страхового Дома ВСК, - август, на него приходится 37%. 34% фиксируется в июле и 29% в июне.

Наибольшее число обращений по туристическому страхованию приходится на:

Турцию (42% страховых случаев) Египет (39%) Таиланд (8,1%) Абхазию (7,8%)

В топ наиболее опасных городов Турции входят Аланья (34% от общего числа обращений отдыхающих в Турции), Кемер (23%), Белек (17%) и Сиде (15%). А спокойнее всего в Турции отдыхать в Анталье (менее 5%). Чаще всего в этой стране туристы сталкиваются с проблемами с ЖКТ (25%), ЛОР-заболеваниями - 22%(включая синуситы, фарингиты, отиты), травмами (переломы, ушибы, растяжения и пр., 11%).

Антирейтинг египетских курортов состоит из Хургады (55%) и Шарм Эль Шейха (43%). Жалобы отдыхающих здесь аналогичны Турции. Также туристы часто сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за животных (наступают на иглы морского ежа, страдают из-за укусов рыб) - не менее 2% ЧП в Египте.

В Таиланде страховые события чаще всего фиксируются в Пхукете (71%) и Паттайе (20%). Самые распространенные проблемы - также проблемы с ЖКТ (29%) и ЛОР-заболевания (15%). Наименее предсказуемыми животными в стране являются кошки - именно они, а также местные обезьяны чаще всего кусают туристов.

Наиболее опасные города в Абхазии - Гагра (43%), Новый Афон (11%), Цандрыпш (10%) и Сухум (10%). Самая частая причина обращений - проблемы с ЖКТ (54%). Из представителей животного мира в этой стране стоит остерегаться собак и пчел.

Самые безопасные для отдыха зарубежные страны (менее 0,01% происшествий):

Армения Узбекистан Болгария