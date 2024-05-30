Популярный у туристов курорт Европы внезапно опустел

Популярный испанский курорт Магалуф внезапно опустел после череды антитуристических протестов местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что на фотографиях из курортного городка Европы почти нет людей. Можно увидеть лишь местных жителей, которые поодиночке лежат на пляже. Шезлонги, которые к этому времени года обычно заполнены туристами, сейчас перевернуты и не сдаются в аренду.

Аналогичная ситуация наблюдается на улицах и в местах общественного питания. По словам местных жителей, все это — последствия их массовых протестов.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Британцев обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.