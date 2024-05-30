Туристов попросили перестать массово ездить на популярные курорты Европы

Туристическое агентство TUI попросило туристов перестать массово ездить на популярные курорты Балеарских островов Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что гендиректор туроператора Себастьян Эбель пожаловался на отсутствие мест на европейском курорте. Он предложил туристам обратить внимание на другие средиземноморские направления. В их числе Египет, Турция и Алжир.

Эбель также затронул тему антитуристических протестов на курортах Испании, заметив, что вместо постройки новых отелей теперь будут строить жилые комплексы. Таким образом он подтвердил, что протестующие получили желаемое.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.