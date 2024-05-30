Российскую туристку покусали клопы в 4* отеле Кемера

Российскую туристку, отдыхающую в отеле Lims Bona Dea Beach 4* в Кемере, покусали клопы. Об этом редакции TourDom.ru сообщила турагент, забронировавшая для нее тур.

Женщина прилетела на отдых в Турцию 24 мая из Санкт-Петербурга. «Следы от укусов у клиентки появились сразу после первой ночевки, – говорит турагент. – На протяжении нескольких дней она обращалась на ресепшен, но там говорили, что это комары, разводили руками и советовали не открывать балкон».

Номер туристки находился на 5 этаже, она не открывала окна, недоумевает агент. «К тому же по фотографиям, которые сегодня прислала клиентка, видно, что кусали не комары».

После нескольких обращений к администраторам, уже за 2 дня до вылета, 29 мая, россиянку наконец-то переселили в другой номер. В отеле пообещали обработать ее вещи.

Никакой компенсации сотрудники ей не предложили, хотя на женщине «нет живого места», по словам турагента. Завтра жительница Петербурга улетает домой, но на просьбу сделать бесплатный Late Check out на ресепшен отвечают отказом.

«В отеле утверждают, что у гостьи просто аллергия, – возмущен представитель розницы. – При этом еще несколько человек на 2 и 5 этажах жалуются на такие же укусы».

Редакция направила запрос в отель Lims Bona Dea Beach, в настоящий момент ответ не поступил.

«В подобных случаях турист может предъявить претензии туроператору, поскольку он несет ответственность за качество услуг, включенных в турпакет», – считает юрист Мария Чапиковская.

Факт укусов должен быть зафиксирован с помощью фото и видеосъемки, необходимо получить заключение врача.

Турист может потребовать от туроператора компенсации морального вреда, а также соразмерного уменьшения стоимости услуг. Общих правил такой соразмерности нет, каждый индивидуально делает расчет и предъявляет требования.

Кроме того, турист также вправе потребовать компенсации и от самого отеля. Гость может написать претензию руководству гостиницы, приложив доказательства в виде фото и заключения врача.