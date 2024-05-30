Таксисты в Турции требуют поднять цены

Турецкие таксисты требуют поднять стоимость поездок, сообщает телеграм-канал RUSSIAN TÜRKIYE. По словам водителей, сегодняшние тарифы не позволяют им получать прибыль. Расходы на топливо, техобслуживание автомобилей и запчасти для машин серьезно выросли за последнее время, из-за этого доходы шоферов сильно упали.

© tourdom.ru

Правительство Турции устанавливает тарифы на проезд в такси, поэтому все официальные фирмы берут одинаковую сумму за проезд. Представители водителей уже попросили власти увеличить цены, чтобы они соответствовали современным реалиям. Сегодня стоимость поездки в Стамбуле начинается от 70 лир (около 200 руб.), а проезд на километр обходится в 13,75 лир (38,3 руб.). В курортной Анталье за услуги такси придется заплатить от 60 лир (166 руб.), а тариф на 1 км пути составляет 25 лир (около 70 руб.).

При этом топливо в Турции занимает серьезный процент в цене поездки. Так, за литр бензина А-95 в январе просили 35 лир (около 97 руб.), а дизель стоил 38 лир (около 105 руб.).

Таксисты считают, что повышение тарифов позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. В частности, они смогут чаще обновлять автомобили и выбирать более комфортные модели для долгих поездок.

Недавно TourDom.ru писал, что цены на отдых в некоторых пятизвездочных отелях в Турции снизились на 15–25%.