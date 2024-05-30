Туристка привезла из Дубая 60 пледов и попала под статью

Жительница Волгограда, возвращаясь с отдыха в Дубае, прихватила с собой 21-килограммовую коробку, на которую обратили внимание таможенники во время прохождения «зеленого» коридора в аэропорту. Оказалось, что в багаже было упаковано 60 текстильных пледов.

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Как сообщили в пресс-службе Астраханской таможни, женщина пыталась ввезти коммерческую партию под видом товаров для личного пользования. По ее словам, пледы попросили приобрести в Дубае ее знакомые – для столиков на летней веранде одного из волгоградских ресторанов. А о том, что при пересечении границы столь внушительную по количеству покупку нужно оформлять, пассажирка якобы не знала. «Без декларирования через таможенную границу ЕАЭС можно провозить только товары для личного пользования. Товары, предназначенные для последующей перепродажи или использования в коммерческих целях, подлежат декларированию с уплатой таможенных платежей», – напомнили в таможне.

Пледы изъяли, а в отношении дамы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Санкции статьи предусматривают штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товара с их конфискацией или без таковой. Впрочем, дело может окончиться просто конфискацией – без денежного наказания. В любом случае дубайские пледы в волгоградском ресторане в ближайшее время, скорее всего, не появятся.

Ранее мы писали, что в Домодедово таможенники задержали гражданина Вьетнама, который привез из Дубая элитное вино на общую сумму почти 3 млн руб. Ему предъявили более серьезные претензии – завели уголовное дело по статье «Контрабанда».

Еще меньше повезло китайцу – члену туристической группы, который в апреле пытался вывезти из России в КНР полтора десятка зубов кашалота, но был остановлен на пункте пропуска Пограничный. Согласно ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, по которой возбудили уголовное дело, мужчина может отправиться в колонию сроком до 10 лет.