Сезон лечения кобыльим молоком открылся в Кыргызстане

В Чуйской области Кыргызстана начался сезон лечения кобыльим молоком. На профилактический курс приезжают из всех регионов страны. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

Сеансы молочной терапии туристы бронируют в горах Чуйской области заранее, чаще всего за полгода. С мая по июнь у кобыл рождаются жеребята, и появляется много молока. Дояр Белек Усубеков подчеркивает: из-за обильных дождей травы в горах много, поэтому молоко сейчас густое и насыщенное.

«Молоко доим четыре раза в день. Его пьют только в свежем виде. Через полчаса уже не будет такого лечебного эффекта», – пояснил дояр.

В этом году в этнокомплексе много отдыхающих из южных регионов. Кавакбек Баатырбеков приезжает на лечение в Чуйскую область четвертый раз. Результатами предыдущих курсов доволен: скинул лишний вес и простуды практически не бывает.

«Если честно, я уже забыл, когда покупал себе лекарства, почти не болею. Я думаю, это накопительный эффект от молока. Очень нравится вкус, в горах Чуйской области он особенный», – рассказал отдыхающий.

Кобылье молоко, или, по-кыргызски, саамал, богато витаминами, минералами и жирами. В отличие от коровьего, подходит практически всем. Курс длится от трех до 10 дней. В сутки нужно выпить литр молока за пять приемов. Молочную терапию рекомендуют врачи.

«Я как детский врач хочу сказать, что детям кобылье молоко можно уже с шести лет принимать. Конечно, не так, как мы пьем, по 200 мл пять раз, а меньше в два раза. Часто болеющим детям, также и взрослым часто болеющим показано кобылье молоко», – отметила отдыхающая Гульнара Сыдыкова.

Из неиспользованного кобыльего молока делают кумыс. Традиционный напиток кочевников получают после взбивания парного молока и брожения. Он очень полезен для сосудов и суставов.