Черногория-2024: безвизовый въезд и турпакеты

Летние туры на черногорскую Адриатику от туроператора – это возможность совместить пляжный отдых и экскурсии по средневековым достопримечательностям. Редакция обобщила информацию о правилах въезда для туристов и стоимости авиабилетов.

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Безвизовая Черногория

В Черногорию виза для россиян не нужна при поездке на 30 дней и нет ограничений по количеству посещений. Практика сезонного увеличения безвиза до 90 суток была отменена еще пару лет назад. Правила въезда в Черногорию в 2024 году для туристов предельно просты: загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев после выезда и рекомендовано иметь медстраховку.

Для детей с 14 лет нужен свой паспорт. Когда ребенок находится в сопровождении одного из родителей, надо иметь оформленное у нотариуса согласие от второго или предоставить документ об его отсутствии. Без наличия обратного авиабилета ряд авиаперевозчиков может не посадить на борт.

Что обязательно для всех – регистрация туристов в Черногории в течение суток по приезде в каждый населенный пункт, где запланирована ночевка, и оплата туристического сбора. Тариф зависит от региона и составляет максимум 1 евро за ночь, для несовершеннолетних старше 12 лет – вполовину меньше. Отели обычно включают сбор в стоимость номера и обязаны регистрировать клиентов. В соцсетях напомнили, чтобы гости не забывали попросить квитанцию об его уплате при заселении, подтверждение могут потребовать на границе.

При самостоятельной аренде придется все делать самому, поделились в чате. В любом городке есть киоск Tourist Info, где сотрудник внесет информацию о госте в базу данных. Для этого нужен загранник, назвать адрес пребывания и предоставить чек об уплате туристического сбора. Такие платежи обычно принимают в отделении банка или на почте – там знают об этой обязанности иностранцев.

Два аэропорта – Подгорица и Тиват

Прямого авиасообщения между нашими странами нет, поэтому авиаперелеты в Черногорию доступны только со стыковками в третьих странах.

Из Москвы до побережья Адриатического моря можно добраться, в частности, через соседнюю Сербию. Авиалиния Шереметьево – Белград – Тиват построена на рейсах авиакомпании Air Serbia. На сайте по бронированию стоимость одного места, например, с вылетом 14 июля и возвращением 28-го была 116 тыс. руб. и плюс 5,2 тыс. руб. за багаж. В пути до Черногории – 5 часов и около 7 запланировано на возвращение домой.

На эти же даты предлагали места на самолетах авиаперевозчика Jazeera Airways Домодедово – Эль‑Кувейт – Тиват в оба конца за 84,8 тыс. руб. с багажом. В дороге – 12 часов туда и 10 обратно. Единственный минус – рейсы заявлены как чартерные, а значит, время рейса и аэропорт вылета могут изменить.

В столицу страны Подгорица из Москвы также быстрее всех летит Air Serbia – менее 5 часов в оба конца при стоимости кресла на одного от 116,5 тыс. руб. и дополнительно 4,7 тыс. руб. просили за багаж. Цены были на даты с отправлением 14 июля и обратным вылетом через 2 недели.

Условно дешевые авиабилеты в аэропорты Черногории – от 65 тыс. руб. с ручной кладью – можно подобрать на маршрутах с 2–3 пересадками и временем в пути сутки и более.

Валюта Черногории – евро

В Черногории не обслуживают банковские карты платежной системы UnionPay. Для безналичной оплаты и снятия денег в банкоматах россиянам надо запасаться пластиком Visa и MasterCard от зарубежных банков.

Туристы отметили в паблике, что средство платежа в стране – евро, а вот получить их за другую валюту проблематично – надо искать банки, где есть услуга обмена.

Для снятия наличных с карт UnionPay не находящихся под санкциями банков туристы ездили в соседнюю Сербию. В интернете есть предложения от частных менял, которые предлагали евро за безналичные рубли с переводом на их карты по среднему курсу 1:103 на конец мая.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператор «ПАКС»

возобновил

летнюю программу на черногорскую Адриатику и приобрел гарантированные блоки мест на рейсах авиакомпании Jazeera Airways из Москвы в Тиват со стыковкой в Кувейте. Туры в июле

предлагаются

по цене от 182 тыс. руб. на двоих за неделю с перелетом.