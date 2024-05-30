Забавные привычки немцев. «Едят сырой фарш и не пользуются мочалкой»

Жительница Челябинска месяц прожила в Германии у подруги. Некоторые привычки местных жителей показались ей забавными.

«Они едят сырой фарш и не пользуются мочалкой, например. Оказывается, немцы считают, что на мочалке быстро заводятся бактерии. А их любимое блюдо mett не что иное, как сырой соленый свиной фарш с перцем. Его мажут на хлеб и едят с луком», – говорит челябинка.

Также, по ее словам, немцы всегда разводят соки. Они добавляют в них воду или лед. Также поступают и с вином, которое не принято употреблять в чистом виде. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, какая привычка немцев шокировала челябинскую туристку.