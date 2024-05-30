Турист отказался от экскурсии, ведь для местных жителей она в 8 раз дешевле

В Индонезии вирусное видео вновь привлекло внимание министра туризма и креативной экономики. После того как на острове Сулавеси иностранец отказался посетить местную достопримечательность из-за неоправданно дорогого, по его оценке, входного билета, чиновник пообещал разобраться, сообщило вчера издание Social Expat.

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Все произошло в национальном парке Бантимурунг. Мужчина подошел к кассе и остался недоволен ценой. Он не захотел платить 255 тыс. индонезийских рупий (1,4 тыс. руб.), что было в 8 раз дороже прайса для местных туристов.

Завышение стоимости в соцсетях посчитали несправедливым и отметили, что в стране подобная практика существует повсеместно. Впрочем, это небольшие деньги по сравнению с бюджетом поездки в Индонезию.

Глава Минтуризма согласился, что нехорошо так взвинчивать цены. Он обещал проследить, чтобы такого больше не происходило. Различия в туристических сборах наблюдаются по всей Индонезии. В публикации напомнили, в частности, о плате за вход в индуистский храм Танах Лот на Бали – 30 тыс. рупий для местных туристов и 75 тыс. – для иностранных гостей.

Ранее «ТурДом» писал, что на Бали жители обиделись на якобы появившуюся на Google Maps надпись New Москва на месте района Чангу. Разгоревшийся скандал тогда тоже пришлось тушить министру.