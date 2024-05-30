Россиянин пожаловался на распугивающих туристов бомжей на пляжах в Таиланде

Российский путешественник побывал в Паттайе и рассказал, чем ему не понравились пляжи на этом курорте Таиланда. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор пожаловался на бомжей, распугивающих туристов на побережье. «Мужчина и женщина неопрятного вида целый день валялись в тени и иногда окунались в море, причем даже не снимая верхней одежды», — написал он.

Россиянин также обратил внимание на большое количество бездомных собак. По его словам, животные не ведут себя агрессивно, но выпрашивают у отдыхающих еду.

«Минусом пляжных зон Паттайи однозначно являются местные торгаши, которые постоянно курсируют вдоль прибрежной линии и предлагают свои нехитрые товары», — добавил блогер. При этом главным недостатком курорта он назвал отсутствие чистой, прозрачной воды. «Это настоящий бич Паттайи, и найти более-менее чистый участок моря неимоверно трудно, особенно это касается центрального пляжа», — заключил путешественник.

Другой тревел-блогер пожаловался на «сплошной мусорный полигон» по пути к дикому пляжу во Вьетнаме. Его также возмутило, что оставленные на побережье вещи едва не украла обезьяна.