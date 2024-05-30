В Таиланде хотят запустить карты «Мир»

Власти России ведут переговоры по вопросу приема карты российской платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом заявили в российском посольстве в королевстве. Однако конкретные сроки еще не были обозначены.

© unsplash

«На данный момент полагали бы преждевременным обозначать какие-либо сроки внедрения использования в Таиланде карт платежной системы „Мир“. В рамках нашей двусторонней повестки дня упомянутый вопрос сохраняет актуальность, его рассмотрение ведется соответствующими профильными ведомствами», — заявили в посольстве «Известиям».

Таиланду это помогло бы увеличить доход, получаемый в сфере туриндустрии. Отмечается, что у россиян страна пользуется популярностью. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, с 1 января по 12 мая в нем побывало более 13 миллионов иностранцев.

По словам директора направления развития банковских карт Банки.ру Антона Сергунова, российская национальная платежная система может появиться в дружественных РФ странах. Там активно развивается туризм. Отмечается, что сейчас карты «Мир» принимаются в более чем десяти странах мира. Однако платежная система в разных государствах работает по-разному.