Россиянин побывал в США и описал состояние дорог словом «ужас»

Российский путешественник побывал на Гавайях, США, и удивился состоянию местных дорог. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора, негативное впечатление на него произвел аэропорт Гонолулу.

«Выходя из самолета, мы не почувствовали никакой разницы с небольшими аэропортами в бедных азиатских странах, — отметил он. — Это было неожиданно, ведь Гавайи — это США, одна из самых развитых стран мира».

Дороги на курорте россиянин описал словом «ужас» из-за ям и выбоин. «Местами асфальт казался таким, будто его не ремонтировали десятилетиями», — возмутился турист. Он также обратил внимание на неухоженные туристические тропы.

Тревел-блогерша Марина Ершова ранее удивилась ценам на продукты в Штатах. По ее наблюдениям, бутылка водки объемом 750 миллилитров там стоит 2,8 тысячи рублей.