Российские туристы стали чаще путешествовать: спрос на поездки вырос на 15%

Интерес российских туристов к путешествиям в 2024 году вырос на 10—15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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Увеличение спроса на услуги туристических компаний может быть связано со стабилизацией курсов валют и расширением полетных программ внутри страны и за рубеж. По словам Горина, туроператоры наблюдают стабилизацию цен на туры в Турцию, которая остается самым популярным направлением для летнего отдыха у россиян.

Эксперт также отметил увеличение количества рейсов и авиакомпаний, выполняющих полеты в Египет. Если в прошлом году рейсы выполнялись из восьми городов России, то в этом году их количество увеличится до 12.

Для выездного туризма очень важен курс валют, и сейчас соотношение рубля к доллару и евро значительно лучше, чем раньше. Среди самых популярных зарубежных направлений на лето у россиян — Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. Также набирают популярность страны ближнего зарубежья: Армения, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан.

Общий объем забронированных туров с заездами в течение лета 2024 года в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила Любовь Воронина, управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в ГК "Слетать.ру"). По ее словам, спрос на Таиланд в текущем году вырос в пять раз, на путешествия по России — в четыре раза, в ОАЭ — втрое.