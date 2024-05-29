Россиянин не смог улететь из Стамбула в Москву из-за ошибочно выданного посадочного талона

Российский турист планировал отправиться из Стамбула в Москву рейсом «Уральских авиалиний», однако в аэропорту перепутал стойки регистрации и подошел к представителю Turkish Airlines. Пассажир не сразу понял, что ошибся, а регистрирующая сотрудница не обратила внимания не выдаваемый посадочный талон. Впрочем, как и сам россиянин, пишет портал Properm.

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Мужчина по имени Никита благополучно сдал багаж и отправился в зал ожидания вылета. На самом деле на руках он имел посадочный на рейс ТК 0415, причем на имя Федоровой Евгении. Отправление «турецкого» самолета во Внуково было назначено на 14:10, а «российского» в Домодедово – на 14:45. Турист, все еще не зная об ошибке, направился к гейту к представителям «Уральских авиалиний». Однако те, посмотрев на талон пассажира, сообщили, что «его» рейс Turkish Airlines уже улетел. В этот момент россиянин понял, что ему выдали ошибочный посадочный.

По словам Никиты, вернувшись к стойке «Турецких авиалиний», он попытался объяснить ситуацию, но никто не захотел помочь.

«В течение 6 часов меня держали в неведении относительно дальнейшего перелета и, самое главное, моего багажа, который улетел рейсом ТК 0415 IST-VKO. На стойке помощи F44, куда я первоначально обратился, сотрудницы отказывались выслушать, лишь разводили руками, давая понять, что к ним обращаться бесполезно», – рассказал мужчина и добавил, что и поход в офис авиакомпании ни к чему не привел.

В конце концов пассажир все же связался с одним из супервайзеров и тот даже признал ошибку представительницы перевозчика. Однако возмещать убытки и каким-либо образом содействовать в решении вопроса отказался. На свой рейс россиянин так и не попал, ему пришлось покупать новый билет. Судьба багажа, который зарегистрирован на чужое имя, тоже пока неизвестна.