Мини-отели в Абхазии смогут регистрироваться в сервисе "Островок"

Сервис онлайн-бронирования отелей "Островок" стал доступным для объектов размещения Абхазии, в среду в Новом Афоне состоялась презентация этой площадки, на которой присутствовали представители Минтуризма, предприниматели Абхазии, занятые в сфере туризма и отдыха, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня состоялась презентация площадки онлайн-бронирования "Островок". До этого все наши объекты отдыха размещались на площадке онлайн-бронирования Booking, но, к сожалению, 23 декабря 2023 года Booking полностью прекратил свою деятельность на территории Абхазии, на что Минтуризма отреагировало моментально, понимая, что большая часть наших мини-отелей, гостевых домов, частного сектора реализовывалась на площадке Booking. Во избежание просадки на данном направлении мы провели переговоры с "Островком", - рассказал ТАСС заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц.

По словам Барцица, "Островок" был создан для работы на территории РФ, и там были поля, при заполнении которых возникали сложности при регистрации абхазских отелей и граждан Абхазии. "В ходе переговоров с "Островком" были достигнуты договоренности, дополнены поля, которые упростили регистрацию наших граждан и доступ к платформе стал возможен. Теперь, наши отели и граждане могут без проблем регистрироваться на "Островке", - сказал замминистра туризма. При этом он отметил, что большие объекты размещения работают через туроператоров по турпакетам, а мини-отели всегда заполнялись через площадки онлайн-бронирования.

Представитель "Островка" Надежда Щенкова провела презентацию сервиса онлайн-бронирования и рассказала, как регистрироваться.