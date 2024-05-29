В МИД дали рекомендации туристам

В МИД РФ рекомендовали россиянам в отпуске за рубежом внимательно следить за паспортами
Министерство иностранных дел России рекомендует своим гражданам в отпуске за рубежом внимательно следить за документами, удостоверяющими личность. Об этом заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Простое следование нескольким элементарным правилам, например, внимательное отношение к документам, удостоверяющим личность и подтверждающим законность пребывания в иностранном государстве, соблюдение местных законов, норм и правил поведения, а также предварительное оформление медицинской страховки, позволяет свести к минимуму большинство рисков, подстерегающих туриста за границей", - указал Климов.
Дипломат обратил внимание, что любая заграничная поездка, особенно в незнакомую страну, требует основательной подготовки и планирования. Он отметил, что МИД РФ настоятельно рекомендует россиянам тщательно изучать материалы, размещенные на официальном сайте министерства в рубрике "Выезжающим за рубеж" раздела "Полезная информация" и соответствующем разделе консульского информационного портала, а также тематические разделы на сайтах российских загранучреждений в странах предполагаемой поездки.
"Хорошим подспорьем для выезжающих за границу является разработанное департаментом ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России мобильное приложение "Помощник за рубежом", которое содержит важные рекомендации на случай возникновения различных инцидентов", - добавил глава консульского департамента. "В сложных жизненных ситуациях российские дипломатические представительства и консульские учреждения будут всегда готовы оказать посильное содействие нашим гражданам", - констатировал Климов.