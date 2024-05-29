Туриста не выпустили в Турцию из-за ошибки в транслитерации загранпаспорта

Пограничники изъяли у туриста паспорт в связи с неверной транслитерацией: буква И была переведена на латиницу как IA. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Эмигрицепс».

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Россиянин 72 лет в конце апреля собирался лететь на отдых в Турцию с женой. Однако в аэропорту Внуково его не выпустили пограничники: они признали загранпаспорт мужчины недействительным и отобрали его.

Оказалось, что в документе буква И была неверно написана на латинице, а именно как сочетание IA, что по правилам транслитерации соответствует букве Я.

«В феврале этого года муж уже летал по этому паспорту в Ташкент из аэропорта Шереметьево, все прошло благополучно, – недоумевает жена туриста. – Пропали 100 тыс. руб., уплаченные за тур».

Как пояснил юрист Игорь Косицын, различные варианты транслитерации одного и того же имени и фамилии не могут быть признаны основанием для изъятия загранпаспорта, если звучание имени и фамилии и их смысл не меняется. «Например, имя Юлия может быть транслитерировано как Iuliia или Yuliya, это не является ошибкой. Но вот если Иван транслитерирован как Iavan, то это уже может являться ошибкой, так как по сути имя уже становится Яван».

Отметим, текущие правила транслитерации, соответствующие нормам ICAO (Международной организации гражданской авиации), были приняты в России в 2014 году.

Согласно этим стандартам, буква «и» пишется на латинице как «i», а сочетание «ia» соответствует русской букве «я». Поэтому с большой долей вероятности в описанном конкретном случае в паспорте туриста содержалась ошибка. Однако для точной оценки лучше все-таки знать, какая именно у него фамилия, отметил юрист.

Если паспорт оформлялся по старым стандартам, действующим до 2014 года, написание фамилии может отличаться от автоматической транслитерации. По информации Госуслуг, в этом случае можно в новом документе сохранить написание, как в старом. Если гражданин хочет исправить ошибку в паспорте, необходимо обратиться в МВД, написав заявление об изменении написания фамилии.

Ранее TourDom.ru писал о случаях изъятия загранпаспортов из-за неверного написания личных данных – имени, места рождения, несоответствия написания фамилии или имени в загранпаспорте и внутрироссийском документе, из-за ошибок в машиночитаемой записи. Информации о случаях признания паспорта недействительным в связи с неверной транслитерацией пока не было.