Появилась возможность отправиться в путешествие по Мальдивским островам на суперъяхте

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Долгожданное лето – возможность не только провести отпуск всей семьей, но и превратить его в неповторимую охоту за приключениями, благодаря необычному формату отдыха, доступного эксклюзивно гостям курортов Soneva на Мальдивах. Круизы на борту роскошной 23-метровой яхты позволят взглянуть на отдых в тропическом раю по-новому, в них уединение и размеренный ход островной жизни заменят бескрайние просторы Индийского океана и яркие впечатления каждый день. Все это с непревзойденным комфортом, первоклассным сервисом и бережной заботой об экологии, присущих бренду.

Белоснежная Soneva in Aqua – первая «плавучая вилла» на Мальдивах. Продуманный дизайн позволит в полной мере насладиться атмосферой морских путешествий и не отказывать себе в приватности, когда возникнет желание побыть наедине с собой под размеренное покачивание на волнах. Просторные палубы, солнечные террасы с удобными шезлонгами и сетками для катамаранов, бар под открытым небом, обеденная зона и джакузи на открытом воздухе, в котором так приятно встречать закат с бокалом шампанского, – здесь есть все, чтобы отправиться в захватывающую одиссею в стиле «люкс».

Суперъяхта рассчитана на четырех взрослых и двух детей. На борту гостей ждут две просторные каюты с персональными спальнями, гардеробными, ванными комнатами, библиотекой и лаунж-зоной. В отделке яхты использованы только натуральные материалы: кожа, дерево и органический хлопок, чтобы ничто не отвлекало от единения с океаном. Приятный бонус главной спальни – гидромассажная ванна со стеклянным дном, сквозь которое можно рассмотреть все чудеса подводного мира, не совершая погружение.

Скучать в этом круизе не придется ни минуты, ведь компанию гостям составят опытный капитан, механик, батлер, личный шеф-повар, готовый исполнить любое гастрономическое желание 24/7 или организовать пикник на необитаемом острове в стиле Робинзона Крузо, а также личный спа-терапевт, чтобы расслабиться после насыщенного дня. По желанию гостей на борт можно пригласить специалиста по дайвингу, чтобы вместе посетить лучшие дайв-споты, инструктора по йоге, фитнесу или серфингу – на борту есть полный комплект экологически безопасного оборудования для покорения волн, а также фотографа, который запечатлит самые запоминающиеся моменты. Желанным спутником для самых пытливых умов станет профессиональный астроном, чьи увлекательные рассказы о звездах никого не оставят равнодушными, ведь вдали от искусственных источников освещения можно увидеть звездное ночное небо во всем его великолепии.

Начать день на борту Soneva in Aqua можно йогой на рассвете или прогулкой на сапе, после завтрака отправиться на снорклинг или получить заряд адреналина во время катания на вейке и прыжков в воду. Солнечные ванны на палубе приятно чередовать с сеансами массажа, а вечером поужинать свежевыловленной рыбой в компании игривых дельфинов.

Начать день на борту Soneva in Aqua можно йогой на рассвете или прогулкой на сапе

Отправиться в круиз можно из Soneva Fushi, исследовав первозданную природу атолла Баа, – единственного биосферного заповедника на Мальдивах, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, или из Soneva Jani, проложив маршрут по нетронутым водам атолла Ноону. Кроме того, яхту можно использовать как трансфер-приключение при посещении нового эксклюзивного острова-отеля Soneva Secret. Другими словами, отдых на яхте легко сочетать с отпуском на любом из курортов, выбрав удобный формат, – от коротких дневных или ночных поездок до индивидуальных маршрутов на несколько дней по самым неизведанным и живописным уголкам Мальдивских островов.

Юным путешественникам подготовили особый сюрприз – океанский квест по следам средневековых мореплавателей «Приключения Корбина». На три с половиной дня и три ночи юные соневцы превратятся в настоящих морских волков и отправятся по стопам отважных моряков, членов команды французского 400-тонного галеона «Корбин», перевозящего груз серебра из Сен-Мало для торговли с Востока, который затонул неподалеку от побережья Гойду в 1602 году. Ребят ждет погружение в захватывающую историю мореплавания и Мальдивских островов, знакомство с подводным миром и лекции о местной природе, обучение навыкам выживания на необитаемом острове и ориентированию по звездам, а еще захватывающая океанская рыбалка и кулинарные мастер-классы, чтобы научиться готовить свой улов.