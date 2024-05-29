Как ветрянка, только хуже: россияне подхватили неизвестную болезнь на Бали

Блогер Анастасия и ее семья 2 месяца отдыхали в Индонезии, где и заметили на теле непонятные пузырьки и язвы. Туристы пошли к местным врачам, которые прописали мази и антибиотики, а еще запретили мыться 2 недели.

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Сначала медики заподозрили стрептодермию – инфекцию, от которой на коже появляются волдыри и корочки. Но лечение от этой заразы не помогло.

Женщина сообщила, что от воды пузыри становятся больше. Анастасия, ее муж и сын поменяли уже три вида медикаментов, но толку от них нет. Не сработали ни зеленка, ни фукорцин.

В целом заболевшие чувствуют себя неплохо. Они вернулись в Россию, чтобы попросить помощи от экзотической болячки у отечественных медиков.

Недавно TourDom.ru писал о россиянке, которая умерла от неизвестной болезни в Египте. Сначала у девушки сильно поднялась температура, но после укола она упала до 33 °C, а на теле появились непонятные пятна.