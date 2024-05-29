Кипр-2024: что нужно знать туристам

Пляжный отдых на Кипре в 2024 году возможен – туроператоры в летнем сезоне запланировали новые маршруты с гарантированными блоками мест у авиаперевозчиков. Редакция уточнила правила посещения курортного острова туристами с детьми и особенности использования карт UnionPay.

Кипр начинается с визы

Виза на Кипр россиянам в 2024 году – обязательна. Заявление туристы подают в консульствах, а при покупке тура – это удобно сделать через туроператора. При наличии действующего мультишенгена Кипр также признает его в качестве документа на въезд в страну.

Чаще всего туристам выдают однократное разрешение на время поездки. Мультивизу Кипр обычно оформляет на срок до 3 лет, и 5 – в виде исключения. По ним находиться в стране возможно не более 90 дней в течение 6 месяцев.

В пакет документов входит загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев от даты запланированного выезда. Приветствуется предоставление полученных за последние 3 года виз, в том числе стран Шенгенского соглашения, Болгарии, Румынии, Хорватии. Наличие у туриста денег подтверждает справка с работы или выписка с банковского счета о движении средств за 3 месяца, а также спонсорское письмо. Визовый сбор оплачивают наличными в рублях.

На погранконтроле в аэропорту могут попросить предъявить бронь отеля или туристический ваучер, обратный билет, показать, достаточно ли у гостя денег. Для ребенка, вписанного в паспорт родителя, необходимо фото с 5 лет. С 14 лет должен быть личный загранник. На детей до 18 лет при поездке с одним родителем нужно нотариальное согласие от второго или документы об его отсутствии, а также заверенный у нотариуса перевод на английский язык.

Ларнака и Пафос – перелеты из Москвы

Из России на Кипр построены авиамаршруты с пересадками в разных странах. На сайтах по бронированию в основном представлены варианты с длительными стыковками и сменой авиаперевозчиков, потому что туроператоры уже забронировали лучшие блоки мест на удобных перелетах.

В частности, билетные агрегаторы предлагают в Ларнаку билеты round trip по 55–65 тыс. руб. без багажа на одного с двумя-тремя пересадками. На авиалинии Москва – Ереван – Ларнака у авиакомпании FlyOne Armenia стоимость кресла на одного туда-обратно – от 97,2 тыс. руб. с багажом, например, на 12 июля и возвращение 26-го числа. На дорогу потребуется всего 7 и 8 часов соответственно. Стоит обратить внимание, что отправление из Внуково, а прибытие – в Домодедово.

Для самостоятельного перелета до аэропорта Пафоса потребуется больше и средств, и времени: в дороге сутки и более при ценах 105–115 тыс. руб. в оба конца.

В качестве оптимального в системе бронирования представлен авиамаршрут из Москвы до Пафоса за 123,2 тыс. руб. с ручной кладью, в частности, с отправлением 12 июля и возвращением 28 июля. Туда – сначала на самолетах «Азербайджанских авиалиний» Внуково – Баку – Тель‑Авив. Затем в Израиле предстоит новая регистрация на рейс El Al Israel Airlines до Пафоса. Общее время в дороге – около 16 часов. Обратно – на бортах Israir Airlines до Тель‑Авива, где также надо вновь зарегистрироваться на рейс до Домодедово. В пути домой – 14,5 часа.

UnionPay на Кипре

На Кипре карты UnionPay могут пригодиться, если они выпущены не попавшими под санкции российскими банками. Их принимают, хотя и не повсеместно. В соцсетях советуют искать терминалы платежной системы JCC, которые позволяют проводить платежи пластиком «Голд» и «Даймонд» от Газпромбанка, Примсоцбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка.

Оборудование JCC замечено в большинстве торговых точек Лимасола, встречаются эти POS-терминалы на кассах в Ларнаке, Пафосе и Айя-Напе. Среди адресов – гипермаркет AlphaMega и супермаркеты Sklavenitis, Papas, Papantoniou.

В банкоматах с логотипом JCC туристы снимали наличные евро с карт трех банков, причем без комиссии АТМ. Есть опыт обналичивания и в других банкоматах, например в аэропорту Ларнаки.

Про карту Россельхозбанка в чате уточнили, что с ней иногда удавалось провести безналичную оплату через мобильное приложение Huawei Pay в смартфоне, а вот банкомат ее не принял. Причем транзакция через китайский кошелек с привязанной картой Газпромбанка не прошла.

Туристы посетовали, что на Кипре платежные системы, установленные в небольших ресторанах и магазинчиках, с российскими картами не работают, хотя POS-терминалы и имели значок UnionPay. Альтернативой могут стать пластик, полученный в зарубежных банках, и наличные. В обменниках принимают все ведущие валюты.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператоры открыли продажи туров на Кипр с вылетом из Москвы в Ларнаку со стыковками. На рейсах авиакомпании Jazeera Airways блоки взяли компании «Русский Экспресс» и Fun & Sun. Перелеты с перевозчиком FlyOne Armenia предусмотрены в турпакетах у Space Travel.