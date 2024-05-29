Перелет на курорт Римини обойдется туристам втрое дороже, чем в Таиланд

Корреспондент TourDom.ru поинтересовался ценами авиабилетов из Москвы в столицы и на популярные пляжные курорты Европы. Датой отправления выбрана пятница, 12 июля, возвращения – воскресенье, 21 июля. Прямых рейсов из России в страны ЕС с 2022 года нет, маршруты заметно удлинились, поэтому интервал в 9 дней между вылетами туда и обратно как раз позволяет провести на отдыхе неделю.

«Рекордсменом» по дороговизне и неудобству логистики оказался итальянский Римини. Добираться из Москвы предлагается с тремя пересадками один день и 8 часов, возвращаться – с двумя и примерно столько же времени. Авиабилеты обойдутся в 191,4 тыс. руб. (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 18:00 28 мая. – Ред.).

Для сравнения: слетать в те же даты на Пхукет (Таиланд), расположенный на тысячи километров дальше от Москвы, чем Италия, стоит втрое дешевле: China Eastern отвезет с пересадкой в Китае за 57,9 тыс. руб., «Аэрофлот» – прямым рейсом за 78,9 тыс. руб.

До прекращения авиасообщения между Россией и Европой в Римини летом еженедельно отправлялись десятки чартерных рейсов из Москвы и региональных городов. Туры на итальянский пляжный курорт считались одними из самых доступных по цене.

Слетать в столицу Италии Рим с 12 по 21 июля можно с одной стыковкой в Ереване за 66,7 тыс. руб., время в пути – примерно по 10 часов в каждую сторону.

Рейс из Москвы в Барселону (Испания) с одной пересадкой в Абу-Даби (ОАЭ) займет более суток и обойдется в 77,4 тыс. руб.

В Ираклион (остров Крит, Греция) доставит со стыковкой в Белграде Air Serbia за 113,4 тыс. руб.

Кстати, сербская авиакомпания – единственный европейский перевозчик, продолжающий выполнять прямые рейсы в города РФ. Перелет по маршруту Москва – Белград

занимает

всего 3 часа, но тарифы далеко не гуманные, за билеты туда-обратно, как правило, приходится платить более 100 тыс. руб.