Россия подпишет безвизовое соглашение с Сент-Люсией

Соглашение о безвизовых поездках с Сент-Люсией в ближайшее время подпишет Россия. Об этом сообщил глава консульского департамента российского Министерства иностранных дел Алексей Климов.

© unsplash

По его словам, прозвучавшим в беседе с ТАСС, безвизовое соглашение с Сент-Люсией уже готово к подписанию.

«Дата и место его подписания прорабатываются и будут определены позднее в зависимости от графика двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях», — отметил он.

Ранее издание Khaosod сообщило, что власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян.