В Таиланде утвердили новые визовые послабления для развития туризма

Бангкок расширил список государств и территорий, гражданам которых не понадобится виза для посещения Таиланда, до 93, а также предоставит возможность иностранным студентам еще на протяжении года проживать в королевстве после окончания учебного заведения. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на пресс-секретаря таиландского правительства Чая Вачаронга.

По его словам, число стран и территорий, обладатели паспортов которых имеют право на безвизовый въезд в Таиланд, увеличится с 57 до 93. В список войдут такие страны, как Албания, Индия, Казахстан, Китай, Мексика, Румыния и Узбекистан. Максимальный срок пребывания для туристов из них составит 60 дней. Помимо этого, гражданам 31 страны будет выдаваться виза по прибытии в Таиланд, ранее в этой категории было лишь 19 государств, указывает издание.

Как отмечает Bangkok Post, туристы, которые хотят совмещать отдых и работу в королевстве, получат возможность оформить визу на пять лет со сроком пребывания 180 дней и возможностью продления его на аналогичный период. Иностранные студенты в свою очередь смогут еще на протяжении года проживать в стране после окончания учебного заведения, чтобы попробовать найти работу в Таиланде.

С начала 2024 года в Таиланде побывали 14,3 млн иностранцев. Больше всего иностранных граждан приехало из Китая - 2,8 млн, на втором месте находится соседняя Малайзия - 1,9 млн, далее следуют Россия, Индия (810 тыс.) и Южная Корея (786 тыс.). В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень.