Туриста депортировали с Тайваня из-за жареной курицы

Турист из Гонконга, отправляясь на Тайвань, взял с собой обед – жареную курицу и свинину в контейнере. Во время проверки багажа в аэропорту на его сумку обратила внимание поисковая собака.

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Сотрудники таможенной службы задержали нарушителя. Daily Mail сообщает, что ему выписали штраф в 200 тыс. тайваньских долларов (около 546 тыс. руб). Таких денег у мужчины не было, поэтому его депортировали из страны.

Мясо из стран, затронутых азиатской чумой свиней, на остров запретили ввозить еще в 2018 году. Также из еды с собой не стоит брать неконсервированные морепродукты, а еще свежие фрукты и овощи.

Кроме продуктов, на Тайвань нежелательно привозить игрушечное оружие и предметы для азартных игр, например колоду карт. Внимание пограничников могут привлечь также золотые или серебряные украшения, для их ввоза и вывоза требуется специальное разрешение.

Ранее в журнале рассказывали, чем Тайвань может привлечь путешественников. Среди достопримечательностей острова есть небоскребы и мемориальный комплекс Чан Кайши.