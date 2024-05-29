Туристический стенд России посетил принц

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 27–29 мая проходит выставка Riyad Travel Fair – это первый зарубежный туристический форум, в котором после начала СВО в 2022 году официально участвует и Россия.

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Наша страна представлена двумя стендами. Свою делегацию отправил, в частности, Санкт-Петербург, в которую вошли топ-менеджеры туроператорских компаний и отелей города. Отдельная экспозиция выстроена при участии туроператора «Свой ТС» под новым федеральным брендом Discover Russia, утвержденным Министерством экономического развития. Представлена и Москва, но чисто символически – в виде таблички на питерском стенде и делегатов от двух столичных отелей.

Отсутствие единой экспозиции – традиционная особенность участия России в зарубежных турвыставках. Из-за того, что бюджеты, силы и способности у каждого интересанта свои, регионы и федеральные структуры действуют независимо друг от друга. «Иностранцы удивляются и спрашивают: почему у России два разных стенда?» – отметил гендиректор «Свой ТС» Сергей Войтович. С его точки зрения, было бы эффективней формировать общий стенд, активнее собирать на такие события участников из сферы турбизнеса России, в особенности туроператоров – ведь именно они формируют продукт.

Тем не менее даже в формате разобщенного участия туристические возможности России вызывают большой интерес как со стороны турбизнеса, так и официальных структур Саудовской Аравии. В день открытия Riyadh Travel Fair посмотреть экспозицию Discover Russia зашел даже сын короля – принц Мухаммед ибн Салман.

Для российских компаний и организаций участие в Riyadh Travel Fair – это способ привлечь в свои регионы гостей из Саудовской Аравии и сопредельных стран. «Мы ценим возможность лучше узнать то, что хотят арабские туристы от посещения Дагестана, какую инфраструктуру развивать и на что обращать внимание. Очень хорошая выставка, много контактов и предварительных договоренностей. Дальше совместно с коллегами из других регионов будем работать и развивать этот рынок», – пояснил TourDom.ru руководитель компании «Этнотревел» из Дагестана Саадула Омаров.

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