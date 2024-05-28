Туры в Египет с вылетом из Москвы стали дешевле на треть

«Отели известной сети Х сейчас отдают по сниженным ценам. Если вы давно собирались на Красное море, считайте это знаком», – написал один из туроператоров в своей соцсети.

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Действительно, цены на туры в Египет с вылетом из Москвы в ближайшие даты заметно упали.

По данным систем бронирования, неделя отдыха в 4* отеле Хургады с заездом в период с 30 мая по 3 июня обойдется в сумму от 90 тыс. руб. на двоих. По такой цене предлагается, в частности, отдых в La Rosa Waves Resort 4* в Хургаде. Тур с проживанием в 5* гостинице можно забронировать за 105 тыс. руб. (Il Mercato Hotel 5* в Шарм-эль-Шейхе). Здесь и далее рассматриваем туры с вылетом из Москвы с 30 мая по 3 июня на двоих взрослых.

При этом стал заметно дешевле и отдых в популярных отелях. Например, недельный тур с проживанием в Pickalbatros Laguna Club Resort 5* в Шарм-эль-Шейхе с вылетом 31 мая сейчас можно заказать за 120 тыс. руб. В конце марта точно такой же вариант на ту же дату заезда – 31 мая – предлагался за 186 тыс., то есть на 35% дороже.

Еще значительнее, на 40%, снизилась стоимость тура с размещением в Pyramisa Beach Resort 5* (Сахл-Хашиш). В середине апреля недельную поездку с вылетом из Москвы 30 мая можно было забронировать за 207 тыс. руб. на двоих, сейчас – всего за 124 тыс.

Спецпредложения на заезды в конце мая – начале июня можно найти и по востребованным отелям более высокого уровня. В частности, за 2 месяца стоимость тура в Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort в Хургаде с вылетом 30 мая снизилась на 11%. В конце марта аналогичный турпакет стоил 242 тыс. руб., сейчас его можно приобрести за 217 тыс.

Туры с размещением в других отелях Египта изменились в цене незначительно, а некоторые остались на прежнем уровне. В частности, стоимость недельного тура в Rixos Sharm El Sheikh 5* практически не менялась на протяжении месяца.

Причины изменений прайсов – сезонное снижение спроса, а также избыточное количество рейсов. Ранее TourDom.ru писал о падении цен на туры в Турцию и ОАЭ после майских праздников.