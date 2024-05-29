Российский турист описал поездку в США фразой «безобидная ошибка чуть не стоила жизни»

Российский турист побывал в Соединенных Штатах Америки и описал поездку фразой «безобидная ошибка чуть не стоила мне жизни». Своей историей он поделился в беседе с «Лентой.ру».

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Житель Москвы Георгий сообщил, что по прилете в США решил пообедать вместе с другом в кафе. Свободных столов в заведении не было, поэтому приятели сели у входа и ждали, когда их позовут официанты.

Мужчина рассказал, что в какой-то момент мимо проходил сотрудник полиции и поздоровался с ними.

«Я по привычке привстал, чтобы поприветствовать его, — добавил он. — Правоохранитель почему-то решил, что я хочу на него напасть, потянулся за пистолетом и начал кричать: "Стой, стой". Усмирить его смог мой приятель».

Друг россиянина объяснил полицейскому, что таким образом он просто выразил ему уважение.

«Только тогда сотрудник полиции успокоился, посмеялся, и мы даже сфотографировались с ним на память, — отметил Георгий. — Получается, что безобидная привычка чуть не стоила мне жизни».

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