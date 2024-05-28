Авиадебоширов-рецидивистов могут отстранить от полетов пожизненно

Депутаты Госдумы вновь – на этот раз накануне курортного сезона – подняли шумную тему дебошей на борту самолетов. В письме на имя вице-премьера Виталия Савельева зампредседателя по экономической политике ГД Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов. Мол, то, что черные списки есть у каждой авиакомпании, может не работать. Пассажира-хулигана не пустили на рейс одного перевозчика, он улетел на другом – и, может так случиться, по привычке устроил дебош.

«Сегодня такое право (не пускать дебоширов на борт. – Ред.) на законодательном уровне авиакомпаниям уже предоставлено. Вместе с тем реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний», – пояснила свою позицию Надежда Школкина.

Мысль не новая. Ранее о необходимости единого черного списка высказывался председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Однако есть нюансы, а именно: в случае создания единого реестра авиадебоширов хулиган может навсегда лишиться возможности летать самолетами. Даже если раскается и исправится. По словам вице-президента РСТ, руководителя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, сейчас закон позволяет перевозчикам отказывать в заключении договора воздушной перевозки лицам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за хулиганские действия на борту воздушного судна. Перевозчик ведет соответствующий реестр таких лиц и обязан исключить из него человека по истечении года после административного решения или отбытия наказания по уголовной статье. Теоретически, рассуждает юрист, возможно объединение таких реестров и установление ограничения одновременно всеми перевозчиками, но для этого требуется внесение изменений в Воздушный кодекс РФ.

«Но это очень серьезное ограничение прав гражданина. Возможно, получив “бан” от одного из перевозчиков, пассажир возьмется за ум и будет вести себя тише воды, ниже травы на других рейсах. А в случае тотального запрета он вообще теряет возможность воздушной перевозки. Я бы рассматривал такого рода запрет только в случае рецидива», – отметил Георгий Мохов.

Напомним, в конце прошлого года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 23 российские авиакомпании, обратилась в Минтранс с просьбой ужесточить наказание для пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета. В частности, речь идет о тех, кто любить покурить в туалете, и дебоширах, получивших наказание по статье за мелкое хулиганство. Их хотят вносить в единый черный список и отстранять от полетов на 3 года. При этом к базе данных собираются подключить и туроператоров, чтобы пассажиры-нарушители не смогли летать чартерными рейсами. Однако, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо вносить поправки в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.