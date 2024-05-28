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Россия планирует запустить прямой рейс с Северного Кавказа в Иран

Россия стремится организовать прямой рейс с Северного Кавказа в Иран, заявил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек на специализированном совещании, посвященном отношениям двух стран.

Россия планирует запустить прямой рейс с Северного Кавказа в Иран
© РИА Новости

Представитель ведомства принял участие в мероприятии «Россия-исламский мир: KazanForum» на XV Международном экономическом саммите, который открылся в Казани 25 мая.

Павел Калмычек напомнил, что с 1 августа 2023 года действует соглашение об отмене визового режима для групповых туров в Иран. Он отметил, что вопрос налаживания прямого авиарейса с Северного Кавказа в республику изучают на федеральном уровне. Российская сторона также рассмотрит возможность прямых перелетов из других регионов.

Чиновник охарактеризовал Иран как важного партнера России, заявив, что Москва намерена расширить сотрудничество с Тегераном во всех секторах экономики. В свою очередь посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнул, что для Тегерана была бы приоритетнее организация прямого рейса из Казани в один из иранских городов. Дипломат отметил, что южные острова республики обладают достаточным потенциалом для приема российских туристов. Об этом сообщает Mehr News Agency, партнер сети TV BRICS.

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