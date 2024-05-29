Под землей и под водой: чем известен один из самых необычных отелей Шанхая

Новый герой нашей регулярной рубрики #superотели — Intercontinental Shanghai Wonderland. Этот комплекс в окрестностях Шанхая можно охарактеризовать одной простой фразой — «с места в карьер». Разбираемся почему.

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Расположение

Бывшие промышленные зоны — это абсолютный простор для фантазии. Одни бизнесмены превращают старые заводы в арт-кластеры, другие открывают на забытых всеми складских территориях рестораны. Ну а в заброшенном угольном карьере на окраине Шанхая был построен необычный отель.

Карьер функционировал еще во времена Второй мировой войны, но в 2000-м был закрыт и затоплен из-за новых правил охраны окружающей среды. Строительство курорта, форма которого напоминает символ инь-янь, длилось в течение 12 лет. 18-этажное здание отеля пристроили прямо к обрывистому склону каменной чаши, причем два нижних этажа по замыслу архитекторов оказались под водой (искусственное озеро, образовавшееся после затопления карьера, осушать не стали).

Номера

По сути, все 300 номеров находятся ниже уровня земли. Создавая интерьеры, дизайнеры вдохновлялись темой путешествия к центру Земли: так, стойки ресепшен в лобби символизируют скалы, а номера — пещеры. Для отделки использовали камень, металл, кожу, дерево, цветовая гамма — природные оттенки. «Подводные» уровни отеля отдали под сьюты категории «люкс» с огромными аквариумами вместо окон.

Еда

Подкрепиться можно в одном из трех ресторанов. В круглосуточном буфете Commune представлены интерконтинентальные блюда. Cai Feng Lou специализируется на кухнях разных китайских провинций. А расположенный под водой Mr.Fisher ждет любителей морепродуктов: в тарелке — гребешки и лосось, а из аквариумов, которые заменяют стены, поглядывают живые акулы со скатами.

Досуг

Отвесные стены карьера позволили создать на территории комплекса искусственный водопад и стеклянную прогулочную тропу, которая примыкает к одной из стен котлована. Любители экстрима могут заняться скалолазанием и банджи-джампингом или сходить в один из двух парков аттракционов, которые находятся уже на поверхности земли. Тех, кто предпочитает спокойное времяпровождение, ждут прогулки на каяках, бассейн, спа-центр, а вечером — шоу фонтанов.