Турпоток из России в Таиланд в течение 2024 года вырос на 15%

Число посещающих Таиланд российских туристов в этом году возросло на 15% на фоне действия увеличенного срока безвизового пребывания для граждан России, который сейчас равен 60 дням. Это следует из данных, которые распространило Министерство спорта и туризма Таиланда.

Так, с 1 января по 26 мая этого года в королевстве побывали около 837 тыс. россиян. За аналогичный прошлогодний период Таиланд посетили около 730 тыс. туристов из России. "Благодаря мерам по освобождению от визовых требований туристы обретают уверенность при планировании своих поездок", - указали в минтуризма.

В мае поток российских туристов, прибывающих в Таиланд, значительно снизился с наступлением сезона дождей, который продлится в стране до конца октября. В период с 20 по 26 мая королевство посетили всего 16 тыс. россиян, в то время как в разгар туристического сезона в январе-феврале в королевство еженедельно прибывали более 50 тыс. туристов из России. "Сейчас происходит снижение потока дальнемагистральных туристов из-за низкого сезона, что является обычной тенденцией", - указали в минтуризма.

С начала этого года в Таиланде побывали 14,3 млн иностранцев. Больше всего иностранных граждан приехали из Китая - 2,8 млн, на втором месте по объему турпотока находится соседняя Малайзия - 1,9 млн, далее следуют Россия, Индия (810 тыс.) и Южная Корея (786 тыс.).

В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень. Ранее в управлении страны по туризму сообщили ТАСС, что в этом году страна рассчитывает принять 1,6 млн россиян. С 1 мая для граждан России при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней. Принятая 23 апреля в одностороннем порядке мера будет действовать до 31 июля включительно. Согласно межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, затем срок безвизового пребывания будет ограничен 30 днями, если не будут приняты новые послабления.