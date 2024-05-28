Израиль обязал туристов из России получать электронное разрешение на въезд

С 1 августа российские туристы не смогут без электронного разрешения (Electronic Travel Authorization, ETA) попасть в Израиль. Об этом заявила пресс-служба израильского Минтуризма.

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При этом в ведомстве уточнили, что электронное разрешение не является визой. В связи с этим в сообщении напомнили о действующем соглашении между странами о безвизовом режиме.

В министерстве объяснили, что электронное разрешение необходимо было ввести для упрощения процесса прохождения пограничного контроля.

Ранее Шри-Ланка с 1 апреля вернула плату за визы для россиян. По данным АТОР со ссылкой на посольство страны в Москве, программа по бесплатной выдаче виз, которая действовала с конца ноября 2023 года, завершилась. Она распространялась на граждан семи стран, включая Россию.

Для поездки на Шри-Ланку россиянам потребуется либо электронное разрешение на въезд стоимостью 50 долларов, либо виза по прибытии. Она стоит 60 долларов и оформляется в аэропорту. Для детей до 12 лет визы на Шри-Ланку бесплатные.