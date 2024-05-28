Эксперт по туризму перечислила страны для идеального отпуска без визы

Совсем скоро начнется период летних отпусков, однако не каждый россиянин готов отстоять длинные очереди, чтобы получить визу. Эксперт по туризму Татьяна Сапронова назвала страны, поехать в которые можно лишь с заграничным паспортом.

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К списку подходящих для идеального отдыха мест относится Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Абхазия. В Турции эксперт рекомендует ознакомиться с местной кухней, а в Египте отдохнуть на пляже и посетить знаменитые пирамиды.

ОАЭ удивит туристов архитектурой, а Абхазия живописной природой.

— Таиланд — это рай для любителей пляжного отдыха и яркой культуры. От белых песков Пхукета до оживленных улиц Бангкока, — пояснила Сапронова NEWS.ru.

«Вечерняя Москва» перечислил самые интересные исторические места планеты, куда стоит поехать на отдых всей семьей. Список возглавили Турция, Китай, Италия и Камбоджа.

В России есть несколько мест, где природа в точности повторяет популярные норвежские локации. Несколько таких живописных территорий перечислила тревел-блогер Наталия Ансталь.