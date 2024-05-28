Россиянам раскрыли страну с самыми дешевыми трехзвездочными отелями

Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip раскрыли страну с самыми дешевыми трехзвездочными отелями. Результаты исследования попали в распоряжение агентства РИА Новости.

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Специалисты выяснили, что наиболее бюджетные гостиницы категории «три звезды» ждут россиянам во вьетнамском курортном городе Нячанге. Там отечественные туристы смогут найти жилье всего за 1,5 тысячи рублей в сутки.

Отели в тайских Паттайе и Бангкоке обойдутся в 1,7 и 1,9 тысячи рублей соответственно. Для бюджетного отдыха соотечественникам также подойдут вьетнамские Хошимин (2,1 тысячи рублей), Дананг и Ханой (по 2,2 тысячи рублей). А на другом популярном курорте Таиланда, Пхукете, забронировать номер в гостинице получится за 2,3 тысячи рублей.

Более того, по данным сервиса, в список городов, где российским путешественникам удастся найти недорогие номера в трехзвездочном отеле, попал Ереван. В столице Армении стоимость номера в сутки составляет 2,4 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется гостиница в Баку за 2,7 тысячи рублей и в Унаватуне (Шри-Ланка) — 2,6 тысячи рублей

Ранее сообщалось, что самой дешевой страной Европы для бронирования отелей за рубежом во втором квартале 2024 года стала Италия. Такие данные россиянам раскрыли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». Ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей.